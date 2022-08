Il Palio delle Contrade di Allumiere ritorna dopo due anni di pandemia

Il Palio delle Contrade si era fermato per due anni a causa della pandemia. La storica manifestazione di Allumiere è pronta a tornare con la cinquantaseiesima edizione. Sarà dedicata al suo fondatore Riccardo Rinaldi da poco scomparso. Il sindaco: “Sarà il Palio della rinascita”.

È l'evento storico-folkloristico più importante dei monti della Tolfa e dopo due edizioni saltate durante la pandemia, i fantini senza sella sopra agli asini torneranno a gareggiare per contendersi il titolo di campione tra le sei contrade.

La dedica al fondatore Riccardo Rinaldi

La cinquantaseiesima edizione sarà dedicata a Riccardo Rinaldi, il fondatore della manifestazione da poco scomparso. Rinaldi fu organizzatore del Palio dalla sua fondazione nel formato odierno dal 1965, ma la storia della gara risale ai primi del '500. Agostino Chigi di Siena, all'epoca appaltatore delle miniere di allume che diedero il nome al paese, volle rievocare la celebre gara del Palio toscano. La scelta degli asini al posto dei cavalli è infatti dovuta alla funzione che questi avevano nel trasporto del minerale. Il Palio, che vedrà gareggiare i fantini domenica 21 agosto, è organizzato dal Comune di Allumiere e dall'Associazione delle contrade Agostino Chigi in collaborazione con Regione Lazio, Pro Loco, Associazione Eureka, Acea e altre realtà.

Il programma

La gara dove i sei fantini corrispondenti alle sei contrade (Burò, Ghetto, La Bianca, Nona, Polveriera e Sant'Antonio) si sfideranno per vincere avrà luogo domenica 21 agosto, ma il Palio è una festa che è già partita nella sera Ferragosto con la Notte del Cencio. È programmata quindi per sabato 20 agosto la vigilia del Palio, con la tradizionale “Provaccia” che vedrà le prove degli asini alle 19 a cui seguiranno feste musicali e stand enogastronomici nelle piazze di Allumiere. Domenica 20, si partirà con il corteo storico alle 17 che, in attesa dalla gara finale, vedrà sfilare gli sbandieratori e il carro con sopra il “Cencio”. Il palio consiste in tre batterie a punti e la contrada campione in carica è la Polveriera, vincitrice delle ultime quattro edizioni. Il mossiere è Renzo Corvi e lo speaker Alessandro Mellini.

Le parole del sindaco Luigi Landi

“Finalmente, dopo tante difficoltà, la comunità di Allumiere torna a vivere la sua festa più sentita e questo sarà il Palio della rinascita. Per me, inoltre, sarà una profonda emozione in quanto si tratta della prima volta da sindaco”, ha dichiarato il sindaco al suo “esordio” nel Palio.