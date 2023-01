Il Papa avverte la Sacra Rota e gli sposi: il matrimonio è un vincolo

Papa Francesco ha tenuto a ribadire l'importanza del matrimonio. "Il vangelo della famiglia rimanda al disegno divino della creazione dell’uomo e della donna - ha detto il Pontefice - cioè al 'principio', secondo la parola di Gesù: 'L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto'. E questo essere una sola carne si inserisce nel disegno divino della redenzione". Così ha parlato il Papa durante l'udienza con i prelati uditori, gli officiali, gli avvocati e i collaboratori del Tribunale della Rota Romana, in occasione della solenne inaugurazione dell’anno giudiziario.

Durante l'udienza Papa Francesco ha parlato di come vada riscoperto l'amore coniugale che spesso è “ridotto al piano sentimentale oppure a mere soddisfazioni egoistiche. Invece l’amore matrimoniale è inseparabile dal matrimonio stesso, in cui l’amore umano, fragile e limitato, si incontra con l’amore divino, sempre fedele e misericordioso".

“Il matrimonio è un dono, non una formalità”

"Il matrimonio non va idealizzato - ha detto il Papa - come se esso esistesse soltanto laddove non ci sono problemi. Il matrimonio, dono di Dio, non è un ideale o una formalità ma una realtà con la sua precisa consistenza".

Il Papa ha ricordato come l'amore di Dio viva nella famiglia con tutti i suoi aspetti positivi e negativi, nei momenti felici e nelle difficoltà. “In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dall’amore divino'".

“Le crisi matrimoniali? Si risolvono con il perdono”

"Nella Chiesa e nel mondo - ha aggiunto il pontefice - c’è un forte bisogno di riscoprire il significato e il valore dell’unione coniugale tra uomo e donna su cui si fonda la famiglia”. E quando il matrimonio è in crisi, la soluzione non è nascondersi, bensì “il perdono reciproco. Si tratta di un dono affidato alla loro libertà con i suoi limiti e le sue cadute, per cui il volersi bene tra marito e moglie ha bisogno continuamente di purificazione e maturazione, di comprensione e perdono reciproco".