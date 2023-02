Il Papa lancia la scuola di ecologia a Castel Gandolfo: il "Borgo Laudato si"

Papa Francesco ha lanciato il progetto per la realizzazione di “Borgo Laudato si”, un laboratorio di ecologia integrale volto all'educazione ecologica. Tramite questo progetto i giardini delle ville pontificie e di Palazzo Barberini diventeranno un luogo per studiare e formarsi all'ecologia, che sarà aperto a tutti coloro che vorranno apprendere. Il laboratorio avrà sede a Castel Gandolfo

“Servono uove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita - ha detto il Pontefice - tale conversione passa necessariamente attraverso un’educazione ecologica, una formazione delle coscienze ispirata dalla condivisione dei beni, dal rispetto della dignità di ogni persona, dalla gratuità dell’operare e del dare”.

Il progetto

"Le attività e le iniziative che verranno poste in essere nei prossimi mesi - spiega il Governatorato - si prefiggono di coniugare educazione all’ecologia integrale, economia circolare e generativa e sostenibilità ambientale. Il Borgo Laudato si’ intende proporsi come un segno concreto dell’applicabilità dei principi magistralmente illustrati da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’".

“Borgo Laudato si” si avvarrà del patrimonio storico e naturale delle ville dei Papi. Il laboratorio sarà gestito dal Centro di Alta Formazione Laudato e avrà sede nella residenza papale di Castel Gandolfo. Sarà compito del centro progettare e mettere in atto le diverse attività. Il patrimonio naturale delle residenze papali sarà così valorizzato e sarà così anche insegnata la cura della casa comune, come c'è scritto in uno dei due chirografi con cui Papa Francesco ha avviato il progetto. Ad amministrare il Centro sarà il direttore generale padre Fabio Baggio