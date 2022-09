Il Parco d'Abruzzo fa festa: il cuore verde d'Italia compie 100 anni

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise fa festa per due giorni per il suo centenario.

Conferenze, camminate, serate, musica e ospiti omaggeranno in due giornate di festa il compleanno del cuore verde d'Italia.

Il programma del 9 settembre, “Educazione alla sostenibilità”

Nel giorno del compleanno, sono attesi a Pescasseroli il presidente del Parco Giovanni Cannata con i saluti del Ministero della Transizione Ecologica con l'Onorevole Fontana, del Presidente della Comunità del Parco e Vicepresidente Federparchi, dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, del Presidente del Parco Gran Paradiso, per il convegno “Educazione alla sostenibilità: uno strumento per la tutela della biodiversità”, che aprirà la giornata dalle 9:30. Tra gli interventi anche quello della Comunità Parco, Regioni e Federparchi, Jacopo Greco dal Ministero dell'Istruzione, Federico Minozzi per Europarc, Davide De Laurentis di Cufa, Carlo Trelle per Cai, Davide Gallo e Nino Martino di Aigae e Davide Di Giosafatte, Sophie Colantoni e Paolo Cellupica. E ancora, Antonella Bachiorri di Weec, Maurilio Cipparone di Cursa e Luciano Sammarone per Pnalm. Al termine del convegno seguirà un dibattito pubblico alle 12:30, con le conclusioni finali del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a cui seguirà una visita guidata a Palazzo Sipari per i relatori.

Il corteo storico e la festa in Piazza Sant'Antonio

Nel pomeriggio di venerdì, la festa continua con il corteo storico presso il Centro Natura del Parco che partirà alle 17, con il benvenuto del Presidente del Parco e i saluti dei rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Il corteo sarà seguito dall'esibizione del Coro Decima Sinfonia di Pescasseroli a Fontana San Rocco che canterà l'Inno del Parco e dagli ospiti del mondo dell'arte che passeranno in rassegna i momenti storici del Parco. Il Corteo finirà al Centro Natura del Parco e prima della festa, avrà luogo la proiezione che ne racconterà i 100 anni, con il documentario del Centenario realizzato da Andreini, D'Amicis e Esposito. Dalle 19:30 in poi è il tempo della grande serata di festa in Piazza Sant'Antonio, con un concerto all'insegna del folk e svariate degustazioni.

Le località in festa: le passeggiate e gli eventi del 10 settembre

La giornata del 10 settembre sarà dedicata all'educazione ambientale con eventi ad hoc e vedrà la possibilità di effettuare escursioni immerse nella natura nei percorsi più belli del Parco, a partire dalla stessa Pescasseroli, dove alle 10 si partirà per un'escursione dalla Fontana di San Rocco. In contemporanea, gli eventi: Alfedena, “Alle porte del Parco” ore 10 Piazza Umberto; Alvito, “Lo straordinario mondo degli insetti” ore 10 al Centro Visite Insecta; Barrea, “Il lago, tra conservazione e sviluppo” ore 9:50 Hotel Lago Verde; Bisegna, “La storia del Parco” ore 10 Centro servizi del Parco; Campoli Appennino, “100 anni d vita nei boschi” ore 10 Centro Servizi Cicerone; Castel San Vincenzo, “100 anni della nostra storia” ore 10 Museo Oscar Caporaso; Civitella Alfedena, “100 anni tra lupi, orsi e cervi” ore 10 Museo del lupo; Filignano, “Le mura di Mennella” ore 10 Aie Bottazzella; Gioia dei Marsi, “100 candeline per la festa della natura” ore 10 Piazza Savoia; Lecce nei Marsi, “Alle origini del Parco” ore 9:30 Municipio di Lecce nei Marsi; Opi, “Dove tutto è cominciato” ore 10 Infopoint Val Fondillo; Ortona dei Marsi, “Novità entomologiche della Valle del Giovenco” ore 10 Centro Verde; Piccinisco, “Alta Valle del Melfa: storia di un lento fluire” ore 9:45 Largo del Montano; Pizzone, “100 anni della nostra storia”, ore 10 Centro Anfibia; Rocchetta a Volturno, “Volturno, tra storia e innovazione” ore 10 Sorgenti del Volutrno; San Biagio Saracinisco, “Un'occhio sulla Valle di Comino” ore 9:45 Rifugio Aceroni; San Donato Val Comino, “La vita del Parco in 100 anni” ore 9:45 Museo Geologico; Scanno, “La biodiversità del entiero del cuore” ore 9:45 Inizio sentiero del cuore; Scapoli, “100 anni di storia, cultura e tradizioni” ore 10 Museo della Zamponia; Settefrati, “100 anni di natura tutta raccontare” ore 9:50 Santuario Madonna di Canneto; Valle Rotonda, “I primi 100 anni del Parco” ore 10 Piazzale Ristorante Margherita; Villavallelonga, “100 candeline per la festa della natura” ore 10 Piazzale degli Alpini; Villetta Barrea, “100 piccoli passi in punta di piedi” ore 10 Proloco Villetta Barrea.