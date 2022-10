Il parco Zoomarine e i medici si uniscono per scacciare le paure dei bambini

Con la partecipazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio allo Zoomarine vanno in scena show e incontri formativi che aiutano i bambini a sconfiggere le proprie paure.

Si chiama “Smaschera la tua paura” la rassegna di attività previste al parco alle porte di Roma. Grazie alla partecipazione di medici e psicologici Halloween non farà più paura: ecco la serie di percorsi esperienziali che attraverso il gioco aiuteranno bambini e rispettive famiglie a superare le proprie insicurezze e timori, a partire dalla lotta al bullismo con l'iniziativa #tuseilamagia, con i fine settimana insieme al team degli illusionisti del Club Magico Italiano.

A scuola di magia per vincere le paure e gli spettacoli del 31 ottobre

Oltre al laboratorio organizzato dai performer, alcuni dei quali tramite le arti magiche hanno superato le difficoltà del bullismo e col quale i bambini potranno imparare i trucchi della magia e dell'illusionismo con lezioni gratuite, andranno in scena anche emozionanti show collegati all'attività volta ad abbattere i muri invisibili della quotidianità dei più piccoli. Grande attesa poi per il 31 ottobre: 15 spettacoli, 21 attrazioni cene e tanti artisti che si muoveranno nei 5 regni tematizzati appositamente per i bambini, in cui sarà suddiviso il parco alle porte di Roma. Halloween a Zoomarine prevede anche horror house per adulti e il nuovo spettacolo dei tuffatori, con spettacoli esclusivi, come “La leggenda di Samhain”, il Laser Show, le parate a tema itineranti e la cena a tema “Alice in Wonderland”.

