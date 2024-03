Il partito di Bandecchi ci prova su Roma: Ruffinetti nuovo coordinatore

L'avvocato Matteo Ruffinotti è stato nominato coordinatore della città metropolitana di Roma per Alternativa Popolare, dal Presidente Paolo Alli e dal segretario Nazionale Stefano Bandecchi, su indicazione del Coordinatore Regionale del Lazio, Fabio Forte.

“Non potevamo fare scelta migliore. L'amico Matteo saprà dare il giusto impulso alla crescita e all’organizzazione di Alternativa Popolare sul territorio”. Così commenta il coordinatore regionale Fabio Forte.

"I partiti sono scatole chiuse, daremo voce ai cittadini"

“Accolgo con entusiasmo e grande senso di responsabilità la nomina da parte del partito. Metterò a disposizione le mie competenze per un progetto comune di grande stimolo nonché molto ambizioso. C’è un grande bisogno di tornare a fare politica per rompere uno schema ormai desueto. I partiti, da troppo tempo, sono diventati delle scatole chiuse con uomini e donne soli al comando. Io farò di tutto per dare voce al cittadino comune, che oggi subisce passivamente le scelte della politica, riportandolo al centro dell’azione che mi proporrò di promuovere. Azione che vedrà il coinvolgimento attivo della comunità con la finalità di condividere con la stessa la risoluzione di tanti problemi che affliggono la città di Roma”, è il commento dell’avvocato Matteo Ruffinotti.