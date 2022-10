Il Partito Radicale chiama a raccolta: il congresso all'hotel Palatino

Si terrà all'Hotel Palatino il congresso del Partito Radicale, al via da venerdì 28 ottobre la tre giorni in Centro.

I lavori inizieranno alle 15 di venerdì 28 ottobre con le relazioni del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Nella giornata di sabato 29 alle 17, si terrà nella sala congressuale la quinta manifestazione per la libertà delle donne e del popolo iraniano. E' inoltre previsto un panel coordinato dal giornalista Francesco De Leo, conduttore di Radio Radicale e responsabile comunicazione Istituto Affari Internazionali insieme alle attiviste iraniane Samira Abdi, Parisa Nazari, Sepideh Shabani, alla giornalista de Il Foglio Tatiana Buturline, all'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, già Ambasciatore d’Italia in Pakistan, consigliere diplomatico del ministro della Difesa italiana e ultimo Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan. Presenti anche Lucia Goracci, corrispondente Rai e Mariano Giustino, corrispondente di radio Radicale per la Turchia.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT