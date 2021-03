Il Pd bombarda Raggi: "Si appropria su Fb del lavoro altrui”. Alfonsi accusa

Pensare a una guerra tra il sindaco Virginia Raggi e il presidente del I Municipio, la Pd Sabrina Alfonsi, combattuta sui sanpietrini del Pantehon, fa sorridere. Ma così è: Pd e M5S sono sull'orlo di una crisi di nervi che potrebbe degenerare in isteria ogni giorno che ci si avvicina alle elezioni di Roma 2021.

La guerra infinita si sposta in piazza della Rotonda, dove è partito il cantiere di riqualificazione della pavimentazione, e così la macchina social del sindaco di prima mattina ha iniziato il bombardamento mediatico al quale vengono sottoposti i romani col solito linguaggio da terza elementare. Giusto il tempo di far circolare il post sui social che dal Primo Municipio la presidente Alfonsi ha iniziato la sua operazione verità , alzando il velo sulle “bugie della propaganda della Raggi”.

In ordine cronologico, le parole su Fb della Raggi: “Sono iniziati i lavori di riqualificazione in una delle piazze più belle del mondo: Piazza della Rotonda. Davanti al Pantheon, una delle meraviglie di Roma, verranno risistemati tutti i sanpietrini. Abbiamo anticipato il cantiere, previsto inizialmente a giugno, approfittando della zona rossa e degli spostamenti limitati in città. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni, coordinate dal Municipio I, di riqualificazione dei sanpietrini. Quest’intervento è un’ottima notizia per i commercianti di tutta la zona. E non solo: restituiremo a cittadini e turisti una piazza ancora più bella. Così come abbiamo fatto con Piazza Venezia”.

Via Giulia, il Pantheon e piazza Venezia: tutti i casus belli per la campagna elettorale

Poi la replica stizzita della Alfonsi: ““La propaganda elettorale della Sindaca ormai ha superato il limite della decenza. Dopo i lavori su Via Sistina e il giardino di Via Giulia, quest’ultimo venduto a più riprese dalla Sindaca come se fosse frutto del suo lavoro mentre il suo unico apporto è averlo tenuto bloccato per più di due anni, oggi tocca all’intervento di riqualificazione di Piazza della Rotonda. Con una modalità che ormai sta diventando sistematica, - continua Alfonsi - la Sindaca annuncia con tono trionfante l’avvio del cantiere con un post comparso qualche ora fa sulla sua pagina Facebook. Peccato che il lavoro sia tutto del primo Municipio, anche quello di raccordo con gli operatori presenti sulla Piazza, così come la decisione di anticiparne l’avvio rispetto al programma. Il cantiere è stato inaugurato una settimana fa, con un sopralluogo a cui ho partecipato insieme all’Assessore ai Lavori pubblici del Municipio Jacopo Emiliani Pescetelli, come ben racconta anche il quotidiano La Repubblica con un articolo del 25 marzo scorso, ma evidentemente né la Sindaca né il suo ufficio comunicazione leggono i giornali. Concludo con una considerazione sui lavori di Piazza Venezia, citati dalla Sindaca nello stesso post. Coraggioso da parte sua rivendicarli visto che l’intervento è stato finanziato con i fondi del Giubileo all’epoca del Sindaco Marino e la Sindaca Raggi ha impiegato solo 5 anni per realizzarlo”, conclude Alfonsi. Ma da qui a ottobre è lunga, ne vedremo ancora delle belle (o brutte, a seconda dei gusti).