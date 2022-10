Il Pd marcia su Roma: nasce “Coraggio Pd”, tanti giovani per il riscatto

Il Partito Democratico tenta la ripartenza dai giovani: all'Auditorium Antonianum arrivano centinaia di militanti, dirigenti e attivisti per la presentazione della nuova piattaforma “Coraggio Pd”. Tantissimi gli under 30.

I dem si danno appuntamento sabato 29 ottobre presso l’Auditorium Antonianum in Viale Manzoni 1, per la presentazione di “Coraggio Pd”, la nuova piattaforma dalla quale il partito tenta il riscatto ripartendo “da energie nuove, idee chiare e figure credibili”. In arrivo militanti, dirigenti, attivisti e amministratori da tutta Italia e dall'estero, con una folta presenza di under 30. La piattaforma ha già contato oltre 500 adesioni e l'obiettivo è l”anciare insieme una fase nuova e partecipata per sciogliere finalmente insieme i nodi di fondo sull’identità e sulla visione del mondo del nostro partito, senza avere paura di rimettere tutto in discussione".

La piattaforma precede il nuovo congresso per rinascere

"'Quando tutto è a rischio, ci vuole coraggio'. A 15 anni dalla sua fondazione il Partito Democratico si trova davanti a un bivio: rassegnarsi al declino o rinnovarsi profondamente. Dall’urgenza di dare un contributo forte alla fase costituente che porterà al nuovo congresso nasce Coraggio Pd, la piattaforma politica promossa da tanti militanti, dirigenti, attivisti e amministratori del Partito Democratico", si legge in una nota.

Da Benifei a Scarpa

“Tra i promotori e partecipanti all’incontro e al percorso che ha già raccolto grandissima attenzione nella base e nel gruppo dirigente, il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo Brando Benifei, la più giovane deputata democratica Rachele Scarpa, il segretario regionale del Pd umbro Tommaso Bori, la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Caterina Cerroni, i consiglieri capitolini Lorenzo Marinone e Giovanni Zannola, diversi consiglieri regionali come Domenico Rossi dal Piemonte e Jacopo Scandella da Bergamo, moltissimi consiglieri comunali, assessori di piccole e grandi città e segretari delle federazioni provinciali Pd. Interverranno ospiti come l’eurodeputato e medico di Lampedusa Pietro Bartolo, l’ex parlamentare ed ex operaio Thyssen Antonio Boccuzzi e Lorenzo Pavanello inventore della campagna generazionale 20 e 30".

