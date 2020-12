Il regalo di Natale? La tessera della Fiab: muoversi in bici in sicurezza

In un anno così particolare, la bicicletta si sta rivelando protagonista negli spostamenti urbani e non solo: è, infatti, il mezzo di trasporto ideale per garantire in modo naturale il distanziamento fisico tra le persone. Sono sempre più numerosi gli italiani che, negli ultimi mesi, hanno scelto le due ruote a pedali per muoversi in città (per andare al lavoro o a scuola) o nel tempo libero. Una necessità che per molti si sta trasformando in una sana abitudine quotidiana.

“Stiamo vivendo una e vera e propria RIVOLUZIONE BICI - dice Alessandro Tursi, presidente di FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che da oltre 30 anni promuove l’uso della bici quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano, che aggiunge: - mai come quest’anno tutta Italia ha visto le potenzialità della mobilità ciclistica, sostenuta anche dai provvedimenti del Governo e dalle nuove norme del Codice della Strada per la realizzazione di corsie ciclabili, case avanzate ai semafori, strade scolastiche e più in generale per una viabilità che tuteli maggiormente anche i ciclisti, per la quale FIAB si batte da anni”.

Su questa nuova sensibilità per una mobilità più attiva e sostenibile fa leva anche la campagna tesseramento di FIAB per il 2021 “RIVOLUZIONE BICI”, il cui primo obiettivo è quello di garantire ai propri soci sicurezza e tutele, elementi indispensabili per chi si muove in bicicletta in modo costante.

Il primo dei tanti vantaggi per chi si associa a FIAB, infatti, è l’ assicurazione RC, ovvero la copertura per danni provocati a terzi circolando in bicicletta, valida in tutta Europa.

La tessera FIAB dà diritto, inoltre, a una serie di sconti e agevolazioni in numerosi esercizi e servizi convenzionati in tutto il territorio nazionale e accesso privilegiato al programma di iniziative, escursioni, viaggi ed eventi organizzati tutto l’anno in tutta Italia. Sempre ai soci FIAB è riservato l’abbonamento alla rivista BC (il magazine cartaceo che tratta di ciclismo urbano, ambiente e cicloturismo) al prezzo speciale di 6 euro per tutto l’anno se sottoscritto contestualmente all’adesione a FIAB. Infine, per chi si iscrive on line, in regalo un e-book Ediciclo (dettagli qui).

È possibile associarsi a FIAB, o regalare la tessera 2021 a un amico o a un familiare, direttamente sul sito www.fiabitalia.it al costo di 30 euro per socio ordinario (+ 6 euro per la rivista BC), o contattando una delle 190 associazioni presenti sul territorio.

A Roma, città che negli ultimi tempi ha avviato un ambizioso percorso per lo sviluppo della mobilità ciclistica e sostenibile, FIAB è presente con 5 associazioni di territorio (FIAB Roma Ruotalibera, FIAB Roma NaturaAmici, FIAB Roma BiciLiberaTutti, FIAB Roma BiciChigi e FIAB Roma Ostia in bici) a cui si affianca la FIAB di Frosinone (contatti e indirizzi QUI)

“La capitale è protagonista di un vero e proprio cambio di mentalità a favore di una mobilità dolce con alcune scelte e segni tangibili come, ad esempio, l’ampliamento dei servizi di bike sharing e monopattini a noleggio, il progetto per la realizzazione di 130 km di ciclabili urbane, l’inserimento nel PUMS di piani per la ricongiunzione di ciclabili temporanee”, dice Pasquale Cartella, coordinatore FIAB per il Lazio.

A luglio, inoltre, Roma è entrata nella rete ComuniCiclabili, il progetto ideato da FIAB nel 2017 per sostenere e accompagnare le amministrazioni locali nelle loro politiche bike-friendly che, ad oggi, ha già valutato il grado di ciclabilità di ben 136 comuni italiani, insigniti della bandiera gialla. Un vero e proprio stimolo per andare avanti in questo percorso, a maggior ragione oggi che la bicicletta si sta riappropriando del suo ruolo di mezzo di trasporto a tutti gli effetti (in particolare in ambito urbano) e non solo strumento per lo sport ed il tempo libero.

Sempre più persone usano la bici ogni giorno. Diventare socio di FIAB significa anche sostenere una realtà che sul territorio è attenta e collabora all’evoluzione delle politiche a favore della mobilità ciclistica, oltre che, naturalmente, beneficiare dei tanti vantaggi a partire dalla copertura assicurativa RC Bici.