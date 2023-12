Il Signore degli Anelli lotta per il clima. Sabato l'evento alla Gnam di Roma

Il Singore degli Anelli sbarca a Roma. E lotta per il clima alla Galleria d'Arte Moderna, sabato. J.R.R. Tolkien, forse il più noto tra gli autori dell’ultimo secolo, ha identificato nella tutela degli ecosistemi e nelle lotte per la libertà dei popoli due dei sentimenti alla base de Il Signore degli Anelli, pietra miliare nella letteratura novecentesca e nella storia del cinema mondiale.

Per questo, in occasione della giornata mondiale per la giustizia climatica indetta il 9 dicembre da COP28 Coalition, la neonata coalizione italiana Liberiamoci dal fossile sceglie di avviare il proprio percorso organizzando un’azione creativa e simbolica davanti alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, museo che ospita la mostra su J.R.R. Tolkien, finita nelle ultime settimane al centro di grandi polemiche e attenzione sulla stampa e sui social network.

L'appunamento

Alcuni cosplayer di alto livello, membri dall’associazione Concilio della Fenice, interverranno rievocando con i propri costumi i personaggi de Il Signore degli Anelli, per lanciare un messaggio forte e chiaro: come Frodo, la Compagnia dell’Anello e i Popoli Liberi della Terra di Mezzo combattevano Sauron, incarnazione del male che distruggeva foreste, devastava territori e soggiogava intere popolazioni, allo stesso modo è nostro compito prendere esempio da quegli eroi e manifestare contro i combustibili fossili, causa principale della crisi climatica che inquina l’ambiente, minaccia le economie locali e aumenta le disparità sociali. Verrà esposto uno striscione, raffigurante il celebre e riconoscibile stile grafico de Il Signore degli Anelli, contenente una denuncia che unirà il messaggio alla base dell’opera e gli obiettivi della coalizione.

Azione creativa

Saranno presenti rappresentanti della coalizione Liberiamoci dal fossile, di Rinascimento Green, di Transistor Roma e di Salvaciclisti Roma. L’azione creativa è prevista per il 9 dicembre, alle 14:30, davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, presso il Piazzale Miguel Cervantes/Viale delle Belle Arti 131, Roma.