Il Tar boccia il Campidoglio: niente revoca alla polisportiva a Roma Est

"Autogol del Campidoglio": la Lega attacca il Comune di Roma dopo che il Tar ha respinto la revoca della concessione dell'impianto a una polisportiva a Roma est, chiesta precedentemente dalla Giunta. Il consigliere Santori affonda: "Il settore dello sport è già in crisi per la pandemia, dannoso alimentare confusione".

Il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori attacca il Comune di Roma per la gestione degli impianti sportivi. L'occasione è la sentenza del Tar che respinge gli atti con i quali il Campidoglio revocava la concessione a una polisportiva nel quadrante di Roma est.

Santori: "I dirigenti del Comune ingolfano la giustizia"

Il consigliere ha dichiarato: "La sentenza dimostra ancora che alla guida degli uffici possono generarsi situazioni ingiuste, dirigenti che obbligano a ingolfare inutilmente le aule di giustizia, gettano nel caos gestori, tecnici e atleti, i dipendenti delle societa sportive e le loro famiglie"

Le Lega attacca: "Autogol del Campidoglio"

Fabrizio Santori ha quindi aggiunto: "Ora basta. Il Campidoglio fa autogol, ma la palla va a colpire anche il tessuto sano delle attivita sportive comunali. Non basta la carenza di impianti sportivi pubblici che affligge la Capitale, era necessario aggiungere confusione in un settore gia in difficoltà per la pandemia facendo piovere sui gestori provvedimenti poi regolarmente rigettati dal Tar".