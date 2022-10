Il trofeo della Ryder Cup esposto a villa Borghese: il weekend di golf

A villa Borghese arriva un fine settimana di golf con 11 postazioni di prova a piazza di Siena e l'esposizione del trofeo della Ryder Cup, la cui 44esima edizione andrà in scena nella Capitale dal 29 settembre al 1 ottobre prossimi.

Appuntamento sabato 29 e domenica 30 ottobre per gli appassionati di golf, a Piazza di Siena presso villa Borghese, dove dalle 10 alle 17, alcuni istruttori daranno la possibilità di tirare da 11 postazioni di prova, per una due giorni all'insegna dello sport e del divertimento. L'ospite d'eccezione è il trofeo della Ryder Cup, messo in esposizione per foto e selfie. La 44esima edizione dell'attesissimo torneo, sarà ospitata per la prima volta in Italia e andrà in scena sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, dal 29 settembre al 1 ottobre 2023. L'evento è aperto a tutti e, tra sport, musica e attività di animazione, è organizzato dalla Federazione Italiana Golf con l’official advisor Infront, patrocinato dal Comune di Roma e avrà il supporto della Regione Lazio.

