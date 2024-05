Il vino all'asta per beneficienza assieme alla maglia del derby di Bove

Raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici di Operation Smile per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi. È questo l'obiettivo di "In Auction For Smiles”, charity event organizzato dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS.

L'evento si terrà martedì 14 maggio alle ore 19:00 grazie alla generosa ospitalità del Cinema Barberini. Una serata all'insegna della solidarietà per supportare l'impegno dell'Organizzazione nei Paesi in cui opera, nel garantire l'accesso all'assistenza sanitaria e a cure chirurgiche, gratuite, sicure e di qualità, a chi nel mondo nasce con questa patologia, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.

Le parole del romanista Bove

"Sono felice e orgoglioso di donare la mia maglia del Derby 2024 alla Fondazione Operation Smile Italia ETS – queste le parole di Edoardo Bove, calciatore dell'AS Roma – per chi, come me, nello sport come nella vita, desidera sostenere i giovani e i loro sogni, è fondamentale essere al fianco di Operation Smile per garantire a tutti i bambini le cure e l'assistenza di cui hanno bisogno".

Un'asta di vini nel Cinema Barberini

L'asta, curata da Gelasio Gaetani, scrittore ed esperto di vini, sarà battuta da Luciano Carnaroli e accoglierà intenditori, amanti del vino che vorranno aggiudicarsi dei lotti pregiati e sostenere i programmi medici di Operation Smile. Seguirà un aperitivo "con vista” sull'iconica Piazza Barberini, realizzato con la preziosa collaborazione della Fondazione Gambero Rosso, al fianco della Fondazione Operation Smile Italia ETS nella realizzazione dell'evento, anche con la presenza del Resident Chef di Gambero Rosso Academy, Marco Brioschi. Il momento conviviale sarà accompagnato dai vini generosamente offerti da Casale del Giglio, Paola e Noemia D'Amico, Batasiolo, Banfi, Eccocivi (The Nando and Elsa Peretti Foundation), Leone De Castris, Donnafugata, Tenuta di Fiorano e Volpe Pasini.

Supporto benefico

"Questo evento rappresenta un'occasione unica per raccogliere fondi a supporto dei programmi chirurgici che l'Organizzazione svolge in Perù e Madagascar – afferma Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operation Smile Italia ETS – Siamo perciò molto grati a chi sarà al nostro fianco in questa serata e ha scelto di sostenerci donando generosamente i propri vini all'asta. Gli appassionati sapranno di portare a casa vini di cantine doppiamente pregiate, per il valore in sé e per l'impatto che il loro contributo avrà per il nostro impegno: garantire cure a chi ne ha bisogno".

I lotti prestigiosi

Tra i lotti più prestigiosi quelli donati delle aziende vinicole: Monteverro, Ornellaia, Tenuta di Trinoro di Vini Franchetti, Marchesi Frescobaldi, Rocca di Frassinello e Podernuovo a Palazzone di Giovanni Bulgari. Da segnalare poi la cantina Feudi di San Gregorio che ha donato un maxi-formato, una Salmanazar da 9 litri e Vespa Vignaioli che ha donato una bottiglia numerata ed autografata da Bruno Vespa. Partner della serata Sal De Riso, che offrirà agli ospiti una sua prelibatezza: il Dolce d'Amalfi. L'evento è sostenuto da Smeg, in qualità di main sponsor.

Le Aziende vinicole

Azienda Guido Formilli Fendi e Le Corgne Società Agricola di Andrea Formilli Fendi, Agricola San Felice, Allegrini, Azienda Agricola Castello di Bolgheri, Barone di Serramarrocco, Castello del Terriccio, Podere Castorani, Ferrari, Col d'Orcia, Famiglia Cotarella, Cusumano, Il Borro della Famiglia Ferragamo, Mazzei, Petrolo, Marchesi Antinori, Planeta, Surrau, Lungarotti, Tasca D'Almerita, Tenuta Argentiera, Tenuta San Leonardo, Capannelle, Terredora di Paolo Mastroberardino, Argiolas, Amantis, Morisfarms, Bisol, Collemassari, Fattoria dei Barbi, Cantina La Madeleine della Famiglia D'Alema, Firriato, Masi, Il Mosnel, Vistorta, Cantina Tramin, Michele Satta, Montevetrano, Trabucchi d'Illasi, Villa Pinciana, Principe Pallavicini, Tormaresca, Tenuta Vitalonga, Castello di Tassarolo, Castello di Volpaia, Livio Felluga, Esterina Centrella, Diesel Farm e Palari. Le new entries di questa edizione: i vini della Tenuta Sette Ponti, Zenato, Folonari e direttamente dalla Borgogna i vini della cantina Hospices de Beaune.