Ilenia Pastorelli, il lato b di Capodanno fa impazzire tutti su Cine34

Una romana doc. Bella come il sole. Anzi di più. Ilenia Pastorelli regala emozioni sul piccolo schermo. Grazie a Cine 34 che alle 21 propone “Cosa fai a Capodanno?” diretto da Filippo Bologna con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Riccardo Scamarcio, Valentina Lodovini.

Il cinepanettone di Capodanno

Il primo cinepanettone di Capodanno politicamente scorretto del nostro cinema. “Chi tromba il primo dell’anno tromba tutto l’anno!”. Costruito su scambi di coppia (“Sono pelosi? I dettagli sono importanti, non vorrei trovarmi con un gorilla a letto”), droghe a go-go, situazioni lesbo, battute politiche pesanti, attenzione!, è il primo film che osa mettere in scena un politico di destra neo-salviniano o neo-meloniano (“la sinistra è morta!”).

La carriera di Ilenia

Ha esordito sul grande schermo nel 2015 accanto a Claudio Santamaria e Luca Marinelli, nel film Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.[2] Per la sua interpretazione vince il David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista. Per quel che riguarda Cosa fai a Capodanno non regala grosse doti di recitazione ma ci regala comunque una delle scene più sexy degli anni 2000. Il lato b scolpito della bella Ilenia sembra uscito da un laboratorio di Michelangelo. Buona visione a tutti.