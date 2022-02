Immigrati scatenati: vanno in panetteria di notte e rubano cornetti

Rubano i soldi in panetteria, ma si fermano a mangiare i dolci: fermati due immigrati africani. I furti sono avvenuti nella notte a Roma.

Questa notte a Roma si sono verificati due furti in due storiche pasticcerie romane con lo stesso esito: i ladri si sono fermati a mangiare i dolci dopo aver tentato di portare via i soldi dalla cassa.

Babà e cornetti dopo la rapina

Da 'Panella', storica pasticceria su via Merulana, due uomini, probabilmente nordafricani, hanno tentato il furto e, mentre cercavano di aprire la cassa, hanno mangiato 5 cornetti. I due sono stati poi fermati grazie all'intervento dei carabinieri. Episodio simile in via Marcantonio Bragadin, nel quartiere romano di Prati, dove i ladri, dopo aver forzato serranda e infranto il vetro, hanno asportato il fondo cassa. Nello scappare, vista la fatica del furto, hanno mangiato cornetti e babà. Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i militari dell'Arma. Le indagini sono in corso.