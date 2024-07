Immobiliare, Patron Capital e Investire SGR puntano su Roma: piano da 150 mln

Patron Capital, investitore istituzionale paneuropeo specializzato in investimenti immobiliari, e Investire SGR S.p.A, una delle principali società di asset e investment management nel settore immobiliare residenziale italiano e parte del Gruppo Banca Finnat, annunciano di aver istituito Rome Resi 1, un fondo di investimento immobiliare (FIA) focalizzato sullo sviluppo del mercato residenziale a Roma.

Un progetto ambizioso che vede Roma al centro degli affari.

I partner

I partner della joint venture punteranno su progetti e opportunità guidati da criteri ESG nei quartieri più ambìti di Roma, con dimensioni comprese tra 50 e 200 appartamenti, per investimenti complessivi per 150 milioni di euro. La joint venture ha già acquisito il suo primo immobile, che dispone di un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso di 9.300 mq con un valore lordo di sviluppo (GDV) di circa 70 milioni di euro. Il completamento è previsto entro la fine del 2026 e lo sviluppo comprenderà 110 appartamenti, oltre a 105 posti auto. I residenti beneficeranno di una serie di servizi, tra cui una reception, un'area lounge, una terrazza comune, uno spazio di co-working, una palestra e un'area giochi per bambini.

Il fondo

Questo annuncio segue la chiusura delle sottoscrizioni del settimo fondo flagship di Patron, che ha raccolto oltre 860 milioni di euro, inclusi più di 200 milioni di euro di capitale di co-investimento discrezionale per opportunità di maggiori dimensioni.

Busà (Patron Capital)

Matteo Busà, Partner di Patron Capital, ha dichiarato: "Questa joint venture con Investire ci permetterà di sfruttare l’attraente dinamica tra domanda e offerta che sostiene il mercato residenziale di Roma, lavorando con un partner di prim'ordine. Dopo esserci assicurati il nostro primo progetto di sviluppo siamo al lavoro per impiegare ulteriori capitali in linea con la nostra strategia e abbiamo già identificato un interessante portafoglio di opportunità."

Polenta (Investire Sgr)

Alessandro Polenta, Managing Director di Investire SGR, ha dichiarato: "Questo nuovo fondo con Patron conferma l'impegno di Investire SGR nello sviluppo del mercato residenziale attraverso la rigenerazione degli edifici esistenti e la creazione di asset di alta qualità. La capitale si sta rivelando un mercato residenziale attraente per molti investitori, in particolare nel contesto di grandi eventi come il Giubileo, e crediamo che iniziative come il lancio di questo nuovo fondo ci permetteranno di consolidare e accelerare una pipeline responsabile di rigenerazione urbana e riqualificazione socio-ambientale che massimizza tutto il potenziale di sviluppo che Roma offre"