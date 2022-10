Imprese, Lottomatica fa rete: annunciata l'adesione a Unindustria

Giochi online, scommesse sportive e gaming machines: Lottomatica S.p.A. fa rete con Unindustria per mettere in campo le opportunità di collaborazione con l'associazione con la propria natura di hub digitale e tecnologico.

Con oltre 1500 dipendenti diretti, 16mila persone persone che compongono la rete specialistica di franchising, di cui circa 5mila solo nel Lazio, Lottomatica è il gigante numero in Italia, e tra i maggiori player europei, nel mondo del gioco pubblico. La società si unisce alla più grande associazione per estensione territoriale interna a Confindustria, che conta oltre 2.800 aderenti per un totale di 220mila dipendenti, con una rete di oltre 6mila imprenditori e manager.

I numeri dell'adesione

Con dei ricavi di circa 1,6 miliardi di euro e 22 miliardi di euro di raccolta, Lottomatica opera nei settori dei giochi online, delle scommesse sportive e della gaming machine, che contano una base di circa 1 milione di clienti online e vanta della più grande rete di distribuzione in Italia nel settore dei giochi con oltre 18mila punti vendita, tra 6mila punti specialistici e 12mila bar e tabaccherie.

Unindustria

Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, è invece la seconda Associazione per numero di dipendenti del sistema Confindustria e la prima per estensione territoriale: si compone di un sistema decisionale di top manager e imprenditori supportato da 120 professionisti a disposizione di oltre 2.800 Imprese Associate, con 8 sedi operative nelle città di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Aprilia e Cassino. Prima nel Lazio per importanza, le sue associate sono rappresentate nell'85% da piccole e medie imprese, per il 15% da grandi imprese, di cui il 65% del totale opera nel settore dei servizi e il 35% in quello dell'industria. Conta inoltre 20 sezioni di categoria rappresentative di circa 50 settori merceologici.