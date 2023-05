Imprese Roma: la Regione regala una dote da 15 milioni a 6000 attività economiche in tutta la Regione. Solo nel Comune di Roma il finanziamento sarà da 2,6 milioni per 961 imprese. Questo è quanto emerge dalle graduatorie del bando per i finanziamenti alle Reti di Imprese tra attività economiche.

Il bando è rivolto infatti alle imprese dei Comuni del Lazio e a quelle dei municipi in cui è diviso il Comune di Roma (che viene considerato dal bando come se fosse una provincia a parte). Si tratta per lo più di imprese medie, piccole o micro, raggruppate in 150 programmi di reti finanziarie, tante quante sono le domande approvate e finanziate dalla Regione. Nei Municipi di Roma le imprese finanziate sono 961, raggruppate in 27 domande approvate e finanziate. Ognuno dei 150 programmi di rete finanziati ha ottenuto 100mila euro.

“Si tratta di fondi che andranno a sostegno del commercio e che favoriranno la rigenerazione urbana dei territori interessati - spiega l'assessora regionale allo sviluppo economico e vicepresidente della Regione Roberta Angelilli - il contributo è volto a sostenere le piccole e microimprese, in particolare le attività economiche su strada, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali e dei servizi. Si tratta di un aiuto concreto all’economia locale. L’attenzione dell’amministrazione regionale è e sarà costantemente rivolta al sostegno delle realtà economiche del Lazio”.

I finanziamenti in tutte le province

Mentre per il comune di Roma, come detto, il finanziamento ammonta a 2,6 milioni, per la provincia di Roma, esclusa la città, il finanziamento sarà di 3,4 milioni di euro suddivisi in 34 domande, pari a 1444 imprese. La Regione finanzierà invece 1432 imprese della provincia di Viterbo, raggruppate in 32 domande. Il finanziamento sarà di 3,2 milioni. A Frosinone e provincia andranno invece 2,5 milioni, divisi in 25 domande, corrispondenti a 1018 piccole imprese. Per Latina e provincia sono state approvate e finanziate 16 domande, corrispondenti a 783 imprese. Il finanziamento sarà di 1,6 milioni. La stessa cifra sarà data a 697 piccole imprese della provincia di Rieti, raggruppate in 16 domande.