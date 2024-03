In auto col figlio, perde il controllo del veicolo e si ribalta a Guidonia

In auto con il figlio ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata. Ferita la donna è stata trasportata con l'eliambulanza in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto alle prime ore di martedì mattina sulla via Maremmana Inferiore, in provincia di Roma.

Illeso il figlio, secondo i primi riscontri la automobilista sarebbe uscita fuori strada a causa della fitta nebbia.

A San Paolo dei Cavalieri

Sono stati gli operatori del 118 a intervenire nel comune di San Polo dei Cavalieri, nel tratto di Maremmana che collega i comuni di Guidonia Montecelio e Marcellina. Ribaltatasi su un fianco dopo aver perso il controllo della vettura, la donna è rimasta incastrata nell'abitacolo richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Estratta dalla jeep è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

I rilievi

Sul posto per accertare l'accaduto ed eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri. Al fine di consentire le operazioni di soccorso il tratto di via Maremmana Inferiore dove è avvenuto l'incidente è stato momentaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia.