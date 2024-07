In fiamme il Parco del Pineto, il fumo nero oscura la cupola di S. Pietro FOTO

È in corso un incendio di sterpaglie e rifiuti che si è sviluppato all'interno del parco del Pineto, a Roma, e che sta interessando l'area intorno via di Valle Aurelia.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Monte Mario della polizia locale per mettere in sicurezza l'area.

Strada chiusa e Cupolone oscurato

La via è stata chiusa momentaneamente nel tratto compreso tra via Vittorio Montiglio e largo Damiano Chiesa in entrambe le direzioni. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso da parte dei vigili del fuoco. Il fumo nero e denso, forse causato da sacchi di plastica andati in fiamme, sta oscurando anche la cupola di san Pietro.

Le fiamme hanno raggiunto il bosco

In questo momento numerose squadre della Protezione Civile stanno intervenendo su un vasto incendio che interessa l’area boschiva in via Vittorio Montiglio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco 9A con il DOS e la Polizia Roma Capitale che ha provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di spegnimento. Tantissime le segnalazioni sui social da tutta Roma Nord.

Potenziati i mezzi della Protezione civile

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha accolto i nuovi assunti del Nue 112 e ha partecipato alla cerimonia di assegnazione dei pick-up alle organizzazioni di volontariato durante un incontro che si è svolto oggi pomeriggio presso la sede della Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile e Nue 112, in via Laurentina. Ad accompagnare il presidente Rocca, il direttore della struttura, Massimo La Pietra. Lo scorso 18 giugno ha preso servizio 28 operatori Nue 112, i quali ora stanno frequentando l’ultima sezione del corso di formazione.

La nuova flotta

I neo-operatori prenderanno servizio nelle due Centrali Uniche di Risposta Nue 112: quella di Roma e quella del Lazio. Sono stati poi assegnati i primi 11 pick-up al termine di un iter iniziato nel 2022 con la pubblicazione di una gara per la fornitura, mediante noleggio a lungo termine senza conducente, di 100 pick-up, per un importo totale di circa 3,5 milioni di euro per cinque anni. A oggi è prevista l’assegnazione di 88 pick-up: i restanti andranno a soddisfare eventuali improvvise esigenze territoriali. I mezzi andranno poi completati con i moduli antincendio che saranno acquistati dalla Regione Lazio. Nello specifico saranno assegnati 70 pick-up alle Organizzazioni di Volontariato associate ai 9 Coordinamenti già costituiti, e 18 pick-up alle Organizzazioni di Volontariato che non risultano, invece, associate ad alcun coordinamento, tra cui sono risultati assegnatari 7 Gruppi Comunali e il Servizio regionale soccorso alpino e speleologico. Nel corso dell’evento di questo pomeriggio, il presidente Rocca ha poi visitato la Sala Operativa del Centro Funzionale Regionale, la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile e la Centrale Unica di Risposta Nue 112 di Roma; strutture operative cruciali per la gestione delle emergenze nella regione.