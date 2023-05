Inaugurata nuova caserma dei Carabinieri a Monteverde: “Sicurezza dove serve”

Inaugurata a Roma una nuova caserma dei Carabinieri a Monteverde. Alla cerimonia, oltre al comandante provinciale dell'Arma Lorenzo Falferi, era presente anche il ministro degli Interni Piantedosi: “Dobbiamo spostare le attività di polizia dove servono”.

“Dobbiamo partire dai contesti urbani - ha detto il ministro - per rivedere il concetto di governance della sicurezza. Siamo partiti dalle tre grandi città metropolitane attuando interventi importanti, nonostante la gravità dei fatti recenti avvenuti nelle zone delle stazioni non ci siamo fatti trovare impreparati per assicurare alla giustizia gli autori dei reati”.

Presenti alla cerimonia anche il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Teo Luzi, il Comandante Interregionale “Podgora” Enzo Bernardini, il Comandante della Legione “Lazio” Antonio De Vita, una delegazione da Rappresentanza Militare, l’Associazione Nazionale Carabinieri, numerose autorità civili, militari e religiose nonché due scolaresche.

La nuova stazione

La nuova stazione è stata realizzata negli ambienti dell'ex padiglione 17 dell'ospedale San Camillo, situato su via Portuense 334. In questo modo la struttura è stata ristrutturata, sono stati installati nuovi impianti, tutelando il bene dal punto di vista architettonico. “La realizzazione di quest’opera - ha detto il comandante provinciale Lorenzo Falferi - è parte di un più ampio progetto di riqualificazione delle strutture dell’Arma per garantire al personale operante le migliori condizioni di funzionalità e decoro”.