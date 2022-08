Incendia dieci auto nella notte a San Paolo: iniziata la caccia al piromane

Dieci autovetture hanno preso fuoco in via Vaiano, a San Paolo. Due sono state completamente distrutte dalle fiamme. Si segue la pista di un piromane.

In via Vaiano, zona San Paolo, un incendio ha colpito questa notte dieci auto. Due di queste, una Citroen C3 e una Land Rover, sono state completamente distrutte dalle fiamme. I poliziotti del commissariato Trastevere sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e sono ancora in corso le indagini per capire le cause del rogo. Non si esclude la pista di un piromane.