Incendio a Boccea, a fuoco rifiuti e sterpaglie: quartiere senza elettricità

Incendio a Boccea, bruciano rifiuti e sterpaglie: le fiamme hanno coinvolto un area verde vicino la Riserva Naturale della Tenuta dell'Acquafredda. Per consentire lanci di estinguente con l'elicottero, l'intero quartiere, più quelli vicini di Torrevecchia, Montespaccato e Primavalle, sono stati lasciati senza corrente.

Da circa le 13 che sono al lavoro 5 squadre di terra del Comando provinciale vigili del fuoco di Roma con l'ausilio di 2 autobotti e mezzi di Protezione Civile.

A causa dell'incendio, via Boccea è stata chiusa dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia locale di Roma Capitale da via Cornelia a via Nazareth. Altre pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario sono intervenute invece nella parte più a sud di Boccea, nella zona di via Mattia Battistini e via Pietro Bembo per la segnalazione di fumo che si è propagato nell'area, a causa del rogo nel territorio confinante. Su via Mattia Battistini, gli agenti sono intervenuti per agevolare la viabilità per il tempo necessario al ripristino dei semafori che avevano subito un'interruzione nel funzionamento, da accertare se riconducibili all'incendio.

Le fiamme stanno creando anche disagi alla circolazione: la Roma Tpl segnala possibili deviazioni per le linee di bus 546, 146, 993 e 985.