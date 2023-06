Incendio a Colli Aniene: 5 gli indagati. Chiesta l'autopsia della vittima

Svolta nel caso dell'incendio che il 2 giugno ha colpito un palazzo nel quartiere Colli Aniene: la Procura ha iscritto 5 persone nel registro degli indagati. Chiesta anche l'autopsia dell'unica vittima, Antonio D'Amato, l'anziano di 80 anni morto nel rogo.

Tra gli indagati l'amministratore del condominio, la responsabile amministrativa della ditta che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione in subappalto e i manager di altre ditte coinvolte nei lavori. L'attenzione de procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dei sostituti procuratori Luigi Fede e Roberta Capponi è ora rivolta ai lavori che la ditta stava eseguendo in subappalto. Si indaga per omicidio colposo, lesioni colpose e disastro. La Procura sta anche esaminando le informative ricevute dai Vigili del Fuoco, dall'Ispettorato dell'Asl e dalla Polizia, per ricostruire la dinamica dell'incendio.