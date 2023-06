Incendio a Colli Aniene, aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo

Svolta dopo l'incendio avvenuto in uno stabile a Colli Aniene, che ha provocato un morto e 17 feriti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Le ipotesi di reato sono disastro colposo, omicidio colposo e lesioni.

Al momento il fascicolo è contro ignoti. La Procura aspetta di ricevere le informative su quanto è accaduto da parte dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dell'Asl, prima di procedere a alle iscrizioni nel registro degli indagati. Saranno ascoltate come persone informate sui fatti gli abitanti dello stabile di via Edoardo D'Onofrio, l'amministrazione del condominio e la ditta responsabile dei lavori di ristrutturazione che erano in corso. Sarà inoltre disposta l'autopsia sul corpo della vittima