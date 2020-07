Incendio a Monte Ciocci, brucia il parco: fiamme tra i palazzi della Balduina

Vasto incendio di sterpaglie a Monte Ciocci, brucia il parco: fumo tra i palazzi dei quartieri Balduina e Valle Aurelia, con i residenti allarmati e le fiamme visibili fino in Prati. Sul posto i vigili del fuoco: a causa del rogo è stato necessario l’intervento da parte degli elicotteri.

A causa delle fiamme e per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, le pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso per diverse ore via Pietro de Cristofaro e via Anastasio II, in entrambi i sensi di marcia.