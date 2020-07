Incendio a Spinaceto, brucia il parco Campagna: fiamme a ridosso dei palazzi

Un vasto incendio sta avvolgendo tra le fiamme il quartiere di Spinaceto, con una vasta e alta colonna di fumo che sta oscurando il cielo di Roma Sud: due i focolai, uno nella zona di largo Gerardo Sergi e uno in via Nicola Stame, sono entrambi a ridosso del Parco Campagna. I vigili del fuoco del IX Gruppo Eur sono a lavoro per spegnere i fuochi dalle 14.

Quello di Spinaceto non è l'unico incendio del pomeriggio. Sono infatti diversi gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza e viabilità delle aree colpite da roghi: altro personale della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano, è impegnato dalle ore 13.30 circa in un altro incendio di sterpaglie in via Appia Nuova, dove le pattuglie hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea della corsia laterale, direzione via di Ciampino, per consentire le operazioni di spegnimento. La strada è poi stata riaperta.