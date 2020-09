Incendio al Foro Italico, a fuoco montagne di rifiuti: chiusa la Roma-Viterbo

Roma

Giovedì, 17 settembre 2020 - 18:26:00

Incendio al Foro Italico, a fuoco montagne di rifiuti: le fiamme sono divampate nel pomeriggio tra via del Foro Italico e via Foce dell'Aniene in un'area tra l'autodemolitore andato a fuoco ad agosto ed il campo rom sgomberato sempre nel mese scorso. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle ore 16 e la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto diverse squadre con l'ausilio di una autobotte. Problemi per la densa colonna di fumo nero che sta oscurando il cielo di Roma Nord con disagi alla circolazione stradale sull'Olimpica ed alla linea ferroviaria Roma-Viterbo, che è stata interrotta a scopo precauzionale.