Roma

Venerdì, 12 giugno 2020 - 18:58:00 Incendio al Ministero del Lavoro, fumo e fiamme dal tetto: palazzo evacuato L'incendio in un edificio in ristrutturazione di pertinenza del ministero del Lavoro in via Flavia: evacuate 20 persone

Incendio in un edificio in ristrutturazione di pertinenza del ministero del Lavoro, in via Flavia, a Roma. Le fiamme hanno interessato tetto e sottotetto: evacuate le circa 20 persone presenti nel palazzo. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono operative sul posto, coordinate dal funzionario di servizio e dal capoturno provinciale. A dare l'allarme ai vigili del fuoco è stato il custode dell'edificio. Sono due le autoscale al momento impiegate, a causa delle proporzioni dell'incendio. L'area stradale circostante è stata messa in sicurezza dall'intervento degli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno proceduto alle chiusure di via Salandra e via Aureliana per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco.