Roma

Venerdì, 24 luglio 2020 - 17:25:00 Incendio all'Infernetto, a fuoco nove auto e sterpaglie: traffico in tilt Il rogo in via Mario Sansone: la Polizia Locale ha chiuso la via Cristoforo Colombo in direzione Eur per permettere di spegnere le fiamme

Incendio all'Infernetto, in via Mario Sansone: a bruciare sono 9 autovetture, tutte distrutte dal rogo, e sterpaglie. I vigili del fuoco in breve tempo hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Traffico in tilt, con la Polizia Locale di Roma Capitale che ha chiuso la via Cristoforo Colombo in direzione Eur per permettere di spegnere le fiamme. Sul posto sono presenti i carabinieri per capire l'origine dell'incendio. Non è esclusa la natura dolosa.