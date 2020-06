Incendio in Centro, a fuoco ristorante via Mario de' Fiori: due intossicati

Incendio in pieno Centro storico, in via Mario de' Fiori: a fuoco il ristorante “Al 34”. Sul posto i vigili del fuoco, chiamti intorno alle 17:30, che hanno spento le fiamme. Non risultano persone ferite ma due intossicati: un alta colonna di fumo ha infatti invaso la zona del Tridente.

Sul posto anche Polizia locale di Roma Capitale e operatori del 118 per quanto di loro competenza. Il palazzo che ospita l'attività commerciale è di 4 piani.

Per consentire l'intervento dei soccorritori i vigili hanno chiuso temporaneamente via Mario de' Fiori fra via della Croce e via delle Carrozze.