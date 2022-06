Incendio Malagrotta, vigili senza protezione. L'Ugl scrive al Campidoglio

Gli agenti della Polizia locale sono senza protezioni, il sindacato Ugl scende in campo e scrive al Campidoglio, dopo che il sindaco Gualtieri ha emanato l’ordinanza con cui chiude, fra le altre cose, scuole e asili.

Il sindacato, con una nota, chiede dunque al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il capo della Polizia Locale, Ugo Angeloni, “di conoscere le misure adottate a tutela degli operatori che sono già impegnati in relazione ai rischi connessi all’aerodispersione del combustibile e degli agenti inquinanti”. Di fatto, i vigili dovranno vigilare, nei pressi dell’area dove è scoppiato l’incendio a Malagrotta, affinché venga rispettato quanto predisposto nell’ordinanza sindacale.

La richiesta è quindi dovera, scrive ancora l’Ugl, affincé venga tutelata la salute e l’incolumità “dei lavoratori e lavoratrici interessati, per cui si resta in attesa di urgentissimo riscontro in merito”.