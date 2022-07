Incendio Pineto, da Assoutenti 100 alberi per ripiantare il parco

Assoutenti in campo per difendere il verde pubblico. Dopo il tremendo incendio che ha distrutto il parco del Pineto, l'associazione ha deciso di regalre 100 alberi per ripiantare l'area andata in fumo.

L’iniziativa è di Assoutenti Lazio, che ha deciso di coinvolgere le associazioni di volontariato locali e i residenti. L'associazione sta già collaborando con le associazioni e i comitati di quartiere per individuare i tempi e i modi migliori per realizzare l’iniziativa e coinvolgere il maggior numero di cittadini, si legge in una nota.

“Utilizzeremo i fondi del 5x1000 per acquistare 100 piante da destinare al Parco del Pineto, allo scopo di rimediare, almeno in parte, ai danni ambientali prodotti dagli incendi degli ultimi giorni – spiega Assoutenti – A breve, avvalendoci dell’aiuto dei volontari e dei residenti della zona, avvieremo la piantumazione degli arbusti, un piccolo gesto per salvare il verde pubblico della capitale, sempre più a rischio a causa dei frequenti roghi che scoppiano in città”.