Incendio Roma, stop ai treni sulla San Pietro-Vigna Clara: bruciata la tratta

Stop ai treni sulla linea San Pietro-Vigna Clara a causa dell’incendio che lunedì 4 luglio ha bruciato il parco del Pineto. Rfi ha annunciato la chiusura della tratta per tutta la giornata di martedì 5 luglio.

Ferrovie dello Stato Italiane ha aggiunto poi, in una nota, che “la circolazione era stata interrotta dalle 15 di ieri. Le fiamme hanno danneggiato alcuni cavi del segnalamento e le barriere antirumore installate lungo la linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura”.

Le squadre dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute lunedì nella zona a nord della città, in via della Pineta Sacchetti, con il supporto di quattro elicotteri. Le fiamme in tutto hanno bruciato 50 ettari tra Pineta Sacchetti e il Pineto, ma anche diverso verde nei pressi della stazione Aurelia e a Valle Aurelia. In via precauzionale sono stati evacuati un istituto di suore su via Albergotti e diverse abitazioni su via Proba Pretonia.

Avviate le indagini per capire le cause del rogo

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulle fiamme: al momento, si procede per l'ipotesi di incendio boschivo colposo a carico di ignoti. Nelle prossime ore è attesa in procura ulteriore documentazione sui roghi che sono ancora in corso di spegnimento. Le fiamme hanno infatti danneggiato alcune strutture in legno di un centro sportivo e in un altro circolo in via Ettore Stampini sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo che era visibile a chilometri di distanza.