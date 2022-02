Incendio sulla Collatina, pompieri salvano le vittime dando i loro respiratori

Incendio a Roma in zona Collatina: una palazzina va in fiamme e i vigili del fuoco salvano le vittime dando loro i respiratori. I pompieri sono stati successivamente trasportati in ospedale per aver inalato il fumo proveniente dalle case. Due di loro versano in gravi condizioni.

Martedì 15 febbraio intorno alle 8:50 è scoppiato un incendio in un appartamento in via degli Armenti, all’incrocio con via Collatina 223. Varie unità dei vigili del fuoco sono giunte sul posto per sedare le fiamme. I vigili del fuoco sono entrati dentro l’appartamento dal quale è scattato l’incendio per mettere in salvo la persona intrappolata all’interno. Nel frattempo che la palazzina veniva evacuata. Per permettere ai residenti di uscire dal palazzo senza inalare i fumi tossici e scongiurare il panico, i vigili del fuoco hanno prestato la loro maschera protettiva alle vittime dell’incendio. In questo modo i pompieri sono riusciti a salvare dall’intossicazione gli abitanti del condominio. Uno di loro, un 70enne residente all’ultimo piano, è stato portato all’ospedale di Tor Vergata per aver inalato il fumo. Quattro vigili del fuoco sono stati soccorsi dal 118 e condotti in ospedale. Due versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai i vigili del fuoco, le volanti della polizia e il 118. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini per stabilire la causa dell’incendio.