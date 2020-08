Roma

Martedì, 4 agosto 2020 - 18:37:00 Incendio sulla Pontina, cade un albero sulla carreggiata: strada chiusa La Pontina è stata temporanea chiusa da Castel di Decima in direzione Roma e al chilometro 17.800 in direzione Pomezia: traffico in tilt

Un albero è caduto martedì pomeriggio intorno alle 17 sulla via Pontina, a Castel di Decima, appena fuori Roma a causa di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie ai lati della strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. La strada è stata temporanea chiusa da Castel di Decima in direzione Roma e al chilometro 17.800 in direzione Pomezia, per la rimozione del tronco. Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale. La Pontina è stata riaperta intorno alle ore 18:40.