Incidente a Roma, auto pirata centra una moto: muore centauro di 51 anni

Incidente stradale mortale questa mattina, lunedì 24 luglio, alle 8.30 in via del Casale di San Pio V, in zona Aurelia, a Roma. Un motociclista di 51 anni è deceduto in seguito allo scontro con un'auto il cui conducente si è dato poi alla fuga.

Caccia al pirata

Sul posto i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo che però era già morto. Una testimone avrebbe riferito agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, di aver visto una donna alla guida dell'auto per la quale sono state immediatamente lanciate le ricerche. Al vaglio degli agenti tutte le telecamere della zona. In particolare si cercano i fotogrammi delle ultime cam ad altissima definizione da poco installate che possono riprendere anche a distanza le targhe dei veicoli.

Mattinata da paura

Ma per gli incidenti è stato davvero un lunedì nero. Un automobilista è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale nel quartiere Centocelle di Roma. È successo in via delle Robinie, incrocio via degli Ontani, poco dopo le ore 11, quando si sono scontrate un'auto e un furgone. Le cause dell'incidente al momento sono imprecisate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del gruppo Tuscolano. I pompieri hanno prestato soccorso alle persone che viaggiavano all'interno dei veicoli per poi affidarli alle cure del 118. Il conducente dell’auto è stato successivamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Casilino in codice giallo.

Investimento a Ostia

Un uomo di 48 anni è in gravi condizioni per le ferite riportata a causa dell’investimento stradale avvenuto questa mattina alle 10:30 circa in piazza Regina Pacis ad Ostia. Il cittadino egiziano è stato travolto sulla strada da una Fiat Panda e, a causa dell’impatto, è stato scaraventato sull’asfalto. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 ma, date le gravi condizioni, è stato allertata una eliambulanza che lo ha trasportato al San Camillo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare per i rilievi.