Incidente alla Farnesina, la Procura apre un’inchiesta sull’operaio morto

La Procura ha aperto una inchiesta sulla morte dell’operaio caduto nel vano ascensore del ministero degli Esteri. Il procuratore aggiunto di Roma, Giovanni Conzi, ha infatti avviato le indagini per far luce su come sia potuto avvenire l’incidente che ha coinvolto il lavoratore, di 39 anni, durante alcune operazioni di manutenzione.

Nel fascicolo si procede per l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. Sul posto ha effettuato un sopralluogo anche il pm di turno con i carabinieri e l’area dove è avvenuto l’incidente è stata sequestrata. Chi indaga punta ad accertare anzitutto l'ora del decesso. Il corpo senza vita dell'operaio, infatti, è stato ritrovato questa mattina, ma l’incidente potrebbe essere avvenuto nelle ore precedenti. A breve gli inquirenti disporranno anche una perizia tecnica sull’ascensore per verificare le cause dell’incidente.