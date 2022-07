Metro C a Roma, cantiere infinito e pericoloso: ferito operaio 48enne, è grave

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta nel cantiere infinito della metro C, ai Fori Imperiali (a due passi da Colosseo e Piazza Venezia). Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito, colpito da una catena che si è staccata dal macchinari e lo ha colpito al volto.

L'incidente è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 luglio, mentre l'uomo stava manovrando un cestello con l'elevatore. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri del comando piazza Venezia e i colleghi della VII sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale San Giovanni sedato a causa delle numerose fratture al volto. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.