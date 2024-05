Incidente mortale sulla via Prenestina, perde la vita un motociclista 37enne

Ancora una vittima sulle strade di Roma. Nella mattinata di oggi, giovedì 9 maggio, un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Prenestina. A scontrarsi nella zona del Villaggio Prenestino poco dopo le 4, sono stati una Fiat 500 e uno scooter Yamaha.

L'impatto è stato violentissimo

La dinamica

L'incidente si è verificato in prossimità dell'incrocio tra la via Prenestina e la strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via del Fosso dell'Osa e via Prenestina Nuova. Il conducente della vettura si è subito fermato per soccorrere lo scooterista, ma non c'è stato nulla da fare. Lo scooterista, portato in gravissime condizioni in ospedale, arrivato al policlinico di Tor Vergata è morto poco dopo.

Le indagini

Il 29enne al volante della Fiat 500 è stato identificato dagli agenti del IV gruppo Tiburtino giunti sul posto ed è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. I mezzi sono stati sequestrati. Le pattuglie della polizia locale sono impegnate indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Deviti i bus

Per permettere i rilievi la linea 508 dei bus è stata deviata a causa di un incidente tra privati in via Prenestina da via Modolo, via Prenestina, via della Riserva Nuova, via del Fosso di Scilicino, via del Fosso dell'Osa, poi da via Prenestina riprende il normale percorso.

I precedenti

Sempre nella zona del Villaggio Prenestino, in via del Fosso dell'Osa, lo scorso 23 gennaio si era verificato il tragico scontro in cui avevano perso la vita due giovani egiziani. La 500, su cui viaggiavano in sei, era finita contro un albero. Prima ancora la morte di Fabrizio Paolelli. Tifoso della Roma e addetto alla sicurezza tra i più conosciuti in città, Paolelli morì a 50 anni in un incidente stradale mentre nella notte del primo ottobre 2023 stava percorrendo il tratto della via Prenestina tra via Modolo e via della Riserva Nuova. Stava tornando da un impegno di lavoro.