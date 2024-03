Incidente sulla Pontina, coinvolte tre auto: muore una bambina di 8 anni

Incidente mortale su via Pontina Vecchia, all'altezza di via della Pescarella ad Ardea. Tre auto si sono scontrate e una bambina di 8 anni è rimasta uccisa sul colpo. E' successo nel pomeriggio di giovedì 28 marzo.

L'impatto tra i veicoli è stato tremendo: sono dovuti intervenire anche i Pompieri per estrarre i corpi

Sulla Pontina Vecchia

Il fatto è avvenuto intorno alle 15,45 di giovedì 28 marzo, in località Ardea alle porte di Roma, su via Pontina Vecchia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della tenenza di Ardea, la polizia locale e il 118. Tre minori sono rimasti feriti, tutti tra gli 8 e i 10 anni e portati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Un adulto, invece, ha avuto necessità dell'elisoccorso ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo.

La bambina

Come hanno riferito i soccorritori, una bambina di 8 anni ha purtroppo perso la vita in seguito alla collisione, che ha visto coinvolte tre vetture. L'impatto è stato terribile e la piccola non ce l'ha fatta. Più lievi le ferite per gli altri minori coinvolti di 7 e 10 anni.