Incidente sulla Pontina, scontro frontale tra due auto: morta una donna

Incidente sulla Pontina, scontro frontale tra due auto all'altezza di Sabaudia: morta una donna, mentre è ferita gravamene la conducente dell'altro veicolo. Martedì nero sulla stradale statale 149: al mattino un altro incidente a Castel Romano.

A causa dell'incidente è stata provvisoriamente chiusa la strada in direzione Terracina, in prossimità del chilometro 91,000. La chiusura si è resa necessaria per consentire l'intervento dell'eliambulanza. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Nella mattina un altro grave incidente: all'altezza del chilometro 24,500 a Castel Romano, due veicoli si sono scontrati con una macchina che si è ribaltata causando il ferimento di una persona. Anche in quel caso sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica.