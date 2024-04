Incidente tra due autobus di linea a Monte Mario: feriti 15 passeggeri

Incidente tra due autobus alle 14 di oggi, 5 aprile, in via Cesare Castiglione nel quadrante di Monte Mario a Roma. Secondo una prima riscostruzione, il conducente di un mezzo di linea ha perso il controllo andando ad impattare contro un altro mezzo che sopraggiungeva sulla strada.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso che hanno trasportato in ospedale diversi feriti.

I feriti

Al momento sono 15 i feriti trasportati in diversi ospedali. Solo due sono in codice rosso per ferite profonde alla testa e al mento. Tra i feriti ci sarebbe anche una minorenne. Altri riportano contratture e una frattura ancora da verificare. Gli altri passeggeri con prognosi meno gravi sono stati medicati direttamente sul posto dal personale dell'Ares 118.

La dinamica

Ancora da accertare il motivo dell'impatto. Sotto choc i due conducenti per i quali sono subito scattare le analisi tossicologiche e gli alcoltest. Sembra che il primo mezzo abbia improvvisamente deviato la corsa centrando l'altrol che sopraggiungeva. Non è escluso un guasto tecnico a una sospensione.

I due bus

Secondo le prime ricostruzioni i due bus coinvolti nello scontro sono della linea 998 gestita da Tpl e un altro mezzo Atac.