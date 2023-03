Incidenti, 13 pedoni morti a Roma nel 2023. In tutto il Lazio ne sono morti 23

Incidenti stradali: dall'inizio del 2023 sulle strade della Capitale sono morti già 13 pedoni. In tutta la Regione Lazio i pedoni morti sulle strade sono state 23. Questi i dati raccolti dall'Associazione dei Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps).

''Una strage senza fine - si legge in un comunicato dell'associazione - con un decesso ogni 17 ore sulle strade italiane. Molti uccisi nel luogo più sicuro, come le strisce pedonali e nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei veicoli''.

Il Lazio è la Regione in cui ci sono stati più decessi, come detto, seguita dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia.

I morti a Roma

Il 12 gennaio sulla via del Mare è stato mortalmente investito Giovanni Moi, di appena 21 anni. Il ragazzo è stato preso in pieno da un bus.

Il 25 gennaio è stata la volta del 64enne Gabriele Bianchi, investito da una Honda 750 in via Casilina, nei pressi di Centocelle.

La mattina del 26 gennaio è stata investita in via del Torraccio di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, Lorena Mora Narvalez, 50 anni. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma non ce l'ha fatta.

Il 28 gennaio una Volkswagen ha investito e ferito gravemente il rumeno Adrian Razvan Predescu. L'incidente è avvenuto a Tor Tre Teste. Predescu è morto cinque giorni più tardi in ospedale.

Sempre il 28 gennaio è morto Kiiru Elvis Munyi, un 28enne originario del Kenya, che stava attraversando la strada in via Aosta, nei pressi di Re di Roma. A investirlo è stato un pullman.

Il 6 febbraio è morta Gaia Burba, di 48 anni: la donna è stata investita da una Fiat Punto mentre attraversava la strada in piazza Gentile da Fabriano. La 48enne è morta poco dopo in ospedale.

Il 10 febbraio una donna ha perso il controllo della sua Bmw X4 andando a schiantarsi sul marciapiede e investendo io 29enne Emmanuele Catananzi, in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. Portato d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, è morto poco dopo.

Il 24 febbraio un'Opel Corsa ha investito il 34enne Eros Moretti in via Carmelo Bene, nei pressi di Porta di Roma. Sul posto erano intervenuti sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di salvarlo.

La sera del 28 febbraio il 47enne Marian Tirnaveanu è morto dopo essere stato investito da una Renault Kadjar in via di Val Fiorita, all'Eur.

Poche ore dopo, la mattina del 1° marzo, è toccato al 40enne peruviano Manuel Tomas Erazo Pacheco, investito da un'Audi sul Lungotevere Armando Diaz.