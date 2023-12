Ines Trocchia è tra le 100 donne più sexy del 2023. A gennaio vacanza romana

Prima il premio Star del 2023 in lingerie, poi la supermodel Ines Trocchia riceve dalla celebre rivista For Him Magazine il riconoscimento di supermodella dell'anno e un posto tra le 100 creature più sexy dell'inter pianete.

E se non bastasse FhM, ci ha pensato a far rimbalzare in tutto il mondo le immagini in intimo di Ines, The Heyman Hustle, la piattaforma multimediale “dirompente” ormai concorrente diretta di Sport Illustrated Swimsuit Models e Victoria's Secret Angel.

A gennaio vacanza romana con spaghetti cacio, pepe e lime

Dunque, una fine anno con i botti per la bellezza campana che passa la maggior parte del suo tempo a Miami e che dopo la Befana annuncia un ritorno in Italia: si fermerà a Roma per un intero week end, con un chiodo fisso: assaggiare la versione rivisitata della cacio e pepe, con aggiunta di scorza di lime. Top secret il ristorante.