Infermiera soccorre un uomo in strada: lui la violenta dentro l’ambulanza

Era in servizio sull'ambulanza come sempre quando è arrivata la chiamata per un uomo ferito che stava seminando il panico a San Lorenzo. Con il suo equipaggio si è recata sul posto e mai si sarebbe immaginata che per quell'intervento sarebbe stata violentata nell'ambulanza.

Protagonista una giovane infermiera del 118.

Sabato di terrore

I fatti risalono a sabato 13 luglio verso le 19. La vittima è un'operatrice sanitaria che è stata palpeggiata da un indiano di 55 anni, soccorso in via dei Marsi 56 mentre stava dando in escandescenza e rompendo una vetrina del suo negozio. L'uomo durante il trasporto si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a palpeggiare la donna. L'autista del mezzo di soccorso si è fermato e ha chiamato la polizia che lo ha bloccato e portato in Commissariato.

I fatti choc

L’uomo ha ‘puntato’ la donna, l’ha bloccata, si è slacciato i pantaloni e in pochi, pochissimi istanti, ha iniziato a palpeggiarla. L’infermiera ha urlato, ha chiesto aiuto e sono subito intervenuti i suoi colleghi. L’autista del mezzo di soccorso, all’altezza di Piazzale del Verano, ha accostato e ha allertato i poliziotti, che con l’auto li stavano seguendo per raggiungere il nosocomio.