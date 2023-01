Infiltrazioni mafiose ad Anzio e Nettuno: chiesti 377 anni per 34 imputati

I pm della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma hanno chiesto un totale di 377 anni di reclusione per 34 degli imputati per le infiltrazioni 'ndranghetiste ad Anzio e Nettuno che avevano chiesto il rito abbreviato.

In particolare per il boss Bruno Gallace sono stati chiesti 20 anni. Nella stessa udienza è stato chiesto il rinvio a giudizio per altre 30 persone. Già a febbraio del 2022 erano state emesse 60 misure cautelari e nel novembre del 2022 i comuni di Anzio e Nettuno sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose.