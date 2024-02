Influencer si sfila gli slip davanti alla chiesa: denunciata da parroco

Un video diventato virale in pochi istanti: una influencer che si toglie gli slip davanti a una chiesa di Fonte Nuova. Abiti succinti, minigonna e il perizoma celeste che vola via. Una scena che ha mandato in estasy i follower e su tutte le furie il parroco cha ha denunciato la giovane.

Il video postato con il commento "Confesserò i miei peccati" ha trovato la pronta risposta del parroco della diocesi Sabina di Poggio Mirteto che, tramite social, ha annunciato di aver denunciato la ragazza.

Violata la sacralità

L'influencer hot, visto che sul suo profilo sono postati decine di video in pose osè in cui la sessualità viene ostentata in luoghi pubblici, ha scelto come meta la provincia di Roma: Fonte Nuova. Con lo smartphone nelle mani del suo ragazzo cameraman ha inscenato uno spogliarello davanti alla parrocchia. Una scelta che peròha trovato la pronta reazione di don Massimo Marchetti, prete della parrocchia Santa Lucia di via Lombardia che su facebook ha poi reso pubblico la sua denuncia alle forze dell'ordine: "In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all’ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale esprime il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente autorità giudiziaria. Duole - conclude don Massimo - non poco constatare che per di acquisire visibilità mediatica, si configgano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone".

Confesso i miei peccati

La confessione dei peccati dell'influencer avrà pure raccolto centinaia di like e visualizzazioni ma ora rischia di finire sul banco di un Tribunale: secondo la legge la giovane rischia una pena fino a due anni di reclusione. A volte la fame di visibilità si scontra con la legge.