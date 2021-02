Infrazione fatale per la pusher: fermata in auto con la droga dello stupro

Percorreva in auto la corsia preferenziale di Corso Rinascimento, ma ha avuto la sfortuna di incrociare una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro. La 29enne è stata arrestata per possesso di droga.

I militari hanno fermato il veicolo, procedendo al controllo della ragazza alla guida – una 29enne romana e incensurata – che, alla loro vista, ha mostrato un’eccessiva agitazione, difficilmente giustificabile con la sola contestazione della violazione del Codice della Strada, inducendoli ad approfondire le verifiche. Nell’abitacolo, i Carabinieri hanno trovato una busta contenente 1 grammo di shaboo, circa 3 grammi di cocaina e un barattolo di vetro contenente 100 millilitri di una sostanza liquida risultata poi essere Ghb, la cosiddetta “droga dello stupro”.

La pericolosa sostanza psicoattiva è passata alla ribalta delle cronache, non solo italiane, perché, grazie alle sue caratteristiche – è inodore e incolore – e agli effetti ipnotici e sedativi che induce, può essere facilmente somministrata alle vittime, disciolta in cibi o bevande, senza che queste se ne rendano conto. In alcuni casi può anche causare amnesie. Vista la situazione, i militari dell'Arma hanno fatto scattare una perquisizione anche nell’abitazione della giovane pusher, e lì è stato recuperato un altro barattolo con all'interno ben mezzo litro di Ghb, oltre a vari appunti contabili riferiti alla sua attività illecita e circa 300 euro in contanti. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, mentre proseguono gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro finalizzati a verificare quale utilizzo della “droga dello stupro” la ragazza facesse.